Волгоград, , 11:03 — REGNUM 32-летняя женщина врезалась в полицейский автомобиль в Урюпинске Волгоградской области. Водитель скрылась с места ДТП, сообщили ИА REGNUM 20 января в пресс-службе регионального УМВД.

Автоледи на Lada Granta столкнулась 19 января со служебной Lada Granta на улице Штеменко. Женщина поспешила скрыться с места аварии, в ходе розыскных мероприятий её задержали. Установлено алкогольное опьянение водителя. В отношении женщины составлены административные протоколы за оставлением места ДТП и нетрезвое вождение.

Всего 19 января нарядами ДПС задержаны 24 водителя, управлявших транспортом в нетрезвом виде. В следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных направлены материалы в отношении шести автомобилистов, ранее лишённых прав за нетрезвое вождение и вновь севших за руль после употребления спиртного.