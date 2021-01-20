Джакарта, , 10:53 — REGNUM Национальное поисково-спасательное агентство Индонезии проверит информацию относительно сигнала SOS с острова Лаки, места крушения лайнера Sriwijaya Air, сообщает CNN Indonesia.

В агентстве заявили, что пока нет никаких признаков или информации о том, что кто-то из пассажиров Sriwijaya Air выжил.

«Итак, что касается сигнала SOS, мы попытаемся изучить его, не хотим пока строить предположения», — заявили в поисково-спасательном агентстве.

Как сообщало ИА REGNUM, национальному комитету по безопасности на транспорте удалось понять общую картину авиакатастрофы в Индонезии.

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