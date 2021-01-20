Кызыл, , 10:42 — REGNUM В Туве задержаны обвиняемые в серии вооружённых разбойных нападений на продавцов магазинов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, в ходе налётов грабители не стеснялись использовать огнестрельное оружие.

Так, в магазине посёлка Каа-Хем неизвестный выстрелил в спину продавщице, после чего похитил из кассы 50 тыс. рублей. Ещё одно нападение произошло в Кызыле на продавца торгового склада базы «Обувь».

"Злоумышленник с целью хищения денежных средств нанёс ему удар рукояткой пистолета, однако не смог довести свой преступный умысел до конца, так как подоспевшие работники торгового объекта оказали вооружённому нападавшему сопротивление, после чего он покинул помещение», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело было возбуждено по статье «разбой». В ходе расследования полицейским удалось установить личности нападавших. Ими оказались ранее судимвые 31-летний житель села Усть-Элегест и 27-летний житель п. Каа-Хем. Последний ждал налётчика в своей машине.

Подозреваемые уже дали признательные показания, у них также изъят травматический пистолет. В настоящее время они помещены в изолятор.