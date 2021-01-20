Саратов, , 10:40 — REGNUM В 2020 году в Саратовской области сотрудники минпророды и экологии провели 391 рейд по выявлению нарушений требований природоохранного законодательства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

За прошлый год госинпекторами рассмотрено 314 административных дел, по результатам которых к административной ответственности привлекли 295 виновных лиц. Ими вынесены 194 предупреждения и 101 штраф на общую сумму более 1,7 млн рублей.

Также сотрудники ведомства выявляли места несанкционированных свалок. В ходе 156 плановых проверок обнаружили 24,9 га стихийных размещений отходов. Сумма предотвращенного экологического ущерба оценивается в 11,08 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, в июле 2020 года жители Саратова обнаружили в лесополосе Кировского района несанкционированную свалку химикатов и сообщили об этом в спасательные службы. Опасную зону огородили. Около пяти часов спасатели разбирали завалы из канистр с опасными веществами.

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