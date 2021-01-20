Мариуполь, ДНР, 20 января 2021, 10:30 — REGNUM В Мариуполе, что на подконтрольной Украине территории ДНР, обнаружены тела трёх человек. Об этом сообщила 20 января пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
В пресс-службе отметили, что возможного пожара удалось избежать.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черниговской области было найдено тело сотрудника офиса генерального прокурора Украины Евгения Котенко, умершего в результате переохлаждения.
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