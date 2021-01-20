Ульяновск, , 10:19 — REGNUM В Ульяновской области вынесен приговор по делу о нападении на сотрудников полиции, в том числе один из стражей порядка получил ножевые ранения. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Перед судом предстал житель поселка Новая Майна. По данным следствия, 20 сентября 2020 года злоумышленник, находясь в состоянии наркотического опьянения, попытался скрыться от правоохранителей, проникнув в чужую квартиру.

В прокуратуре отмечают, что патруль вынужден был преследовать его в чужом жилище, где злоумышленник ударил одного из полицейских по лицу, а другому нанёс удар «ножом в руку и ногу».

В надзорном ведомстве отмечают, что фигурант уголовного дела имеет судимость за применение насилия в отношении представителя власти. Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 УК РФ («Незаконное проникновение в жилище»), ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Приговором суда мужчине назначено 4,5 года колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области передано в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотиков. У него обнаружено свыше 8,5 кг наркотических средств.

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