Южно-Сахалинск, , 10:14 — REGNUM На Сахалине завершилась операция по спасению рыбаков с оторвавшейся от берега льдины, которую унесло в Охотское море, об этом в своём телеграм-канале написал губернатор области Валерий Лимаренко.

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«Рыбаков в Макаровском районе сняли со льда, идёт выяснение их личностей», — сообщил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине 20 января от берега оторвало льдину, на которой находились восемь рыбаков, в том числе три женщины. К спасательной операции привлекали вертолёт МЧС.