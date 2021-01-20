Армавир, Краснодарский край, , 10:12 — REGNUM Медицинские работники с поддельными дипломами о профессиональном образовании задержаны в городе Армавире Краснодарского края, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону 20 января. Операция была проведена сотрудниками ОМВД России по городу Армавиру совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, двое подозреваемых, 33 и 36 лет, работали санитарами в одной из больниц города. В 2020 году они приобрели в Армавире поддельные дипломы о среднем профессиональном образовании — свидетельствующие о якобы окончании ими местного медицинского колледжа. Дипломы они представили в отдел кадров городской больницы для перевода на должность среднего медицинского персонала. Подделку установили в ходе проверки документов.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

В настоящее время оба подозреваемых переведены на нижестоящую должность дезинфекторов автомобилей скорой помощи, которая не требует медицинского образования.