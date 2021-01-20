Волгодонск, Ростовская область, , 10:03 — REGNUM В Волгодонске Ростовской области задержан бывший сотрудник департамента строительства и городского хозяйства. Экс-чиновника подозревают в получении крупной взятки, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Преступление выявлено в ходе расследования уголовного дела в отношении главы администрации Волгодонска. Как полагают следователи, начальник отдела благоустройства муниципального департамента в 2017 году получил от подрядчика более 1 млн рублей, вследствие чего работы по ремонту нескольких автодорог проводились без контроля со стороны чиновников. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

ИА REGNUM сообщало, что в ноябре 2020 года под следствие попал сити-менеджер администрации Волгодонска Виктор Мельников. Он подозревается в подстрекательстве к превышению должностных полномочий. В результате совершённого преступления, считают следователи, были приняты фактически невыполненные работы по ремонту трёх автодорог. Сумма причинённого ущерба оценивается в 16 млн рублей.

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