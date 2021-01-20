Соледар, ДНР, 20 января 2021, 10:05 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР зафиксированы семь случаев нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили 20 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ применили гранатомёты АГС. На юге ДНР, помимо АГС, использовались гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
Всего по территории ДНР были выпушены 33 единицы боеприпасов. К счастью, мирные жители не пострадали, повреждения гражданской инфраструктуры не выявлены.
Напомним, сутками ранее боевики ВСУ выпустили две мины калибра 82 мм по территории ДНР и применили стрелковое оружие.
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