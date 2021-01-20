Соледар, ДНР, , 10:05 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР зафиксированы семь случаев нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили 20 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ применили гранатомёты АГС. На юге ДНР, помимо АГС, использовались гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Старомихайловка, Ленинское, Коминтерново», — отметили в пресс-службе.

Всего по территории ДНР были выпушены 33 единицы боеприпасов. К счастью, мирные жители не пострадали, повреждения гражданской инфраструктуры не выявлены.

Напомним, сутками ранее боевики ВСУ выпустили две мины калибра 82 мм по территории ДНР и применили стрелковое оружие.

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