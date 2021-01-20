Посёлок городского типа Тальменка, Алтайский край, , 10:01 — REGNUM В одном из сел Тальменского района Алтайского края погиб двухлетний ребёнок, упавший в таз с горячей водой. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, трагедия произошла накануне, 19 января. Прибывшие по вызову врачи скорой медицинской помощи не смогли помочь девочке, они лишь констатировали смерть пострадавшей.

«По данным обстоятельствам следственным органом возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ход расследования контролируется прокуратурой Тальменского района.

Кроме того, в рамках проводимой прокурорской проверки будет дана оценка работе органов системы профилактике района по работе с данной семьей и решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — отметили в краевой прокуратуре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё одна трагедия произошла 11 января 2020 года в селе Советское. В больнице, куда родители привезли свою годовалую дочь, пролившую на себя немного горячей воды, сказали, что ничего серьезного нет. Однако через несколько часов ребёнок скончался. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы причиной смерти стало повреждение левого легкого при катетеризации подключичной вены.

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В ЦРБ Советского района Алтайского края проводится компрексная проверка, инициированная региональным минздравом, а краевое СУ СК РФ инициировало своё разбирательство.

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