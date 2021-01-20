Кызыл, , 09:59 — REGNUM Заместитель прокурора Туве Ольга Монгуш утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о жестоком убийстве человека бывшими сотрудниками полиции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, шокирующее преступление произошло весной 2008 года.

«07.03.2008 один из начальников отдела органов внутренних дел республики совместно со своим подчиненным сотрудником на служебной автомашине вывез лицо, задержанное по подозрению в краже чужого имущества, на пустырь г. Кызыла, где в ходе словесной ссоры с ним, на почве личных неприязненных отношений облил его бензином и поджог. После чего второй сотрудник молотком нанес множественные удары по голове заживо горевшему задержанному», — отметили в прокуратуре.

В результате от полученных травм пострадавший скончался. Как отмечается, 12 лет правоохранителям удавалось уходить от ответственности. Однако в конечном итоге преступление было раскрыто. При этом перед судом предстанет лишь один фигурант. Второй скрылся и объявлен в розыск.

Судьбу обвиняемого решит Верховный суд Тувы.