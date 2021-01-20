Москва, , 09:45 — REGNUM Пожар на строительном рынке «Славянский мир» в Москве потушен, сообщили 20 января в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Возгорание произошло по адресу: Калужское шоссе, д. 2 стр. 1. Пожар возник в одноэтажном металлическом строении, общая площадь горения составила 200 кв. метров.

«Принятыми мерами в 06:17 пожар был локализован и в 07:18 ликвидирован на площади 200 кв. метров», — рассказали в пресс-службе.

Данных о пострадавших нет. В тушении пожара принимали участие 57 человек личного состава, было задействовано 16 единиц техники.