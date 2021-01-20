Джакарта, , 09:41 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,5 потрясло юго-восток индонезийской провинции Малуку, сообщает Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение произошло 20 января 2021 года в 11:28 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 112 км к юго-западу от Малуку, а очаг — на глубине 10 км.

Официальных сообщений о возможных жертвах не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель правительства Индонезии по борьбе с коронавирусом Вику Адисасмито заявил, что с 1 января 2021 года в стране зафиксировано 154 катастрофы.

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