Джакарта, , 09:23 — REGNUM Национальному комитету по безопасности на транспорте удалось понять общую картину авиакатастрофы в Индонезии на основе данных бортового самописца рухнувшего лайнера Sriwijaya Air, сообщает Detik.

«Из данных бортового самописца мы уже знаем общую картину события», — заявил руководитель отдела расследования авиационных происшествий Национальной комиссии по безопасности на транспорте Нуркахио Утомо.

В комиссии пояснили, что изучение собранных данных продолжается, поэтому пока нет возможности представить общественности выводы следствия.

Напомним, бортовой самописец был найден 13 января 2021 года и немедленно передан специалистам национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии. Анализ данных бортового самописца полетных данных продолжается. Тем временем, водолазам удалось найти корпус второго «черного ящика». Однако раздел памяти второго «чёрного ящика», который содержит данные о переговорах экипажа с диспетчером, пока не обнаружен.

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