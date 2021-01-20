Улан-Удэ, , 09:18 — REGNUM В Бурятии передано в суд дело в отношении двоих местных жителей, обвиняемых в производстве и продаже нелегального алкоголя в особо крупном размере. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, преступление было раскрыто в ходе комплекса мероприятий с октября 2019 по июнь 2020 года.

По данным полиции, двое бутлегеров 48 и 21 года произвели алкогольной продукции на сумму 3,8 млн рублей. Произведённую «палённую» водку они продавали в Улан-Удэ физическим лицам.

При задержании у них было изъято около 15 тыс. бутылок алкогольной продукции и 8 тыс. литров спиртосодержащей жидкости. Кроме того, было найдено оборудование для производства спиртного, в том числе этикетки и марки.

Дальнейшую судьбу предполагаемых организаторов подпольного цеха решит суд.