Горно-Алтайск, , 09:05 — REGNUM Правоохранители в Республике Алтай подвели итоги оперативно-служебной деятельности за 2020 год. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, всего зарегистрировано почти 50,5 тыс. сообщений о преступлений.

Это на полпроцента ниже уровня 2019 года. При этом исключительное большинство сообщений (90%) касались происшествий некриминального характера.

«В то же время на 11,6% увеличилось количество сообщений о преступлениях», — добавили в ведомстве.

В результате за год было проведено 249 оперативно-профилактических мероприятий, в ходе которых раскрыто 139 преступлений. Благодаря этому число преступлений, совершенных в общественных местах и на улице снизилось на 10,5% и 6,7% соответственно.