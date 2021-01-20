Хабаровск, , 09:10 — REGNUM В Хабаровске в школе-интернате №2 для незрячих и слабовидящих детей у 23 человек выявили кишечную инфекцию. Всего за помощью обратились 20 детей и три сотрудника интерната, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

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В больнице остались 17 детей, состояние здоровья у них удовлетворительное.

Возбуждено уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане выросло до 115 человек число обратившихся за помощью к медикам с признаками отравления. Госпитализированы 83 из них.