Уфа, , 09:05 — REGNUM Тело женщины обнаружили в ходе тушения пожара в жилом двухквартирном доме в Башкирии. Об этом 20 января сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что пожар произошел в с. Мечниково Альшеевского района в кирпичном доме размером 7×14 метров. Огонь повредил стены одной из комнат. Площадь пожара составила 9 кв. метров.

Отмечается, что во время тушения пожара было найдено тело женщины 1951 года рождения. По предварительной информации, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрического обогревателя.

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