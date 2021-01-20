Челябинск, , 08:58 — REGNUM В Челябинске водителей призывают быть осторожными в условиях снегопада. С экстренным предупреждением выступила ГИБДД.

Сотрудники инспекции отмечают, что на заснеженной дороге увеличивается тормозной путь. В связи с этим водителям нужно заранее снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам и светофорам.

Отметим, 19 января и ночью 20-го в Челябинской области отмечался сильный снегопад. В связи с этим на дорогах Челябинска зафиксированы сильные автомобильные заторы.