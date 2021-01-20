Якутск, , 09:03 — REGNUM С начала января в Якутии с холодовыми травмами за медицинской помощью обратились 114 человек, в том числе 11 детей.

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Гипотермия занимает третье месте в официальной статистике причин смертности — в ожоговое отделение Республиканской больницы №2 — Центра экстренной медицинской помощи каждый год обращается до 200 пациентов.

В этом году количество обмороженных пациентов за полмесяца зарегистрировано в два раза больше, чем за этот же период 2020 года.

Пациенты с самыми тяжёлыми случаями получают лечение в стационаре — на данный момент из 70 человек 53 (включая трёх детей) — с холодовыми травмами, пишет ЯСИА.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии с наступлением морозов до — 50 градусов и ниже объявлены актированные дни в 431 школе (5243 классах), обучение ведётся в дистанционной форме. Полностью на «дистант» переведены школьники Якутска.