Владикавказ, , 08:47 — REGNUM В Северной Осетии погибли три местных жителя, отравившись угарным газом. Инциденты произошли в двух населенных пунктах. В городе Владикавказе отравилась газом 37-летняя женщина, в селе Тарское умерла от отравления семейная пара, сообщили 20 января в пресс-службе МВД по региону.

О подробностях происшествия в столице республики известно, что ЧП произошло в доме по улице Революции. Женщина скончалась в ванной комнате из-за неисправности газовой колонки. Причина пока установлена предварительно.

Семья в селе Тарском, проживавшая в частном домовладении, погибла, по предварительным данным, из-за неисправности дымохода. Погибшим было 60 и 52 года.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествий. По материалам проверок будут приняты прецессуальное решения.