Чебоксары, 20 января 2021, 08:46 — REGNUM В Козловском районе Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве. Этому мог предшествовать конфликт между мужчинами из-за сигарет, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.
По данным ведомства, преступление было совершено 17 января 2021 года около 14:00 часов, когда 62-летний подозреваемый находился во дворе одного из домохозяйств.
Полученные ранения оказались смертельными. Мужчина умер на месте происшествия. Нож со следами крови обнаружен дома у подозреваемого.
Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Назначен ряд экспертиз.
В ведомстве отмечают, что фигурант уголовного дела имеет судимость, в том числе за совершение убийства. В настоящее время он арестован.
Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года в Чувашии обнаружили тело ребёнка на мусороперерабатывающем предприятии в Новочебоксарске. Ребёнка завернули в полиэтиленовый пакет.