Чебоксары, , 08:46 — REGNUM В Козловском районе Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве. Этому мог предшествовать конфликт между мужчинами из-за сигарет, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

По данным ведомства, преступление было совершено 17 января 2021 года около 14:00 часов, когда 62-летний подозреваемый находился во дворе одного из домохозяйств.

«В ходе ссоры с 54-летним знакомым, возникшей из-за того, что последний не угостил его сигаретами, он нанёс не менее двух ударов ножом в область шеи», — полагают в следственном управлении.

Полученные ранения оказались смертельными. Мужчина умер на месте происшествия. Нож со следами крови обнаружен дома у подозреваемого.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Назначен ряд экспертиз.

В ведомстве отмечают, что фигурант уголовного дела имеет судимость, в том числе за совершение убийства. В настоящее время он арестован.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года в Чувашии обнаружили тело ребёнка на мусороперерабатывающем предприятии в Новочебоксарске. Ребёнка завернули в полиэтиленовый пакет.

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