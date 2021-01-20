Красноярск, , 08:45 — REGNUM Сотрудники уголовного розыска красноярской полиции задержали подозреваемых в разбойном нападении на женщину на улице Норильской в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 января в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

15 января в полицию сообщили о том, что двое мужчин избили женщину, отобрали у неё сумку и скрылись. Пострадавшую доставили в медучреждение.

Подозреваемых задержали. Предварительно установлено, что 34-летняя женщина два года назад рассталась с мужчиной. Он неоднократно пытался её вернуть. Когда красноярка в очередной раз отказалась общаться с бывшим сожителем, он решил её наказать.

Мужчина попросил знакомых избить женщину. Он рассказал им, где она живёт, а также показал её фотографию. Злоумышленники избили женщину, похитили у неё сумку, которую затем выбросили. «Заказчик» рассчитался с ними алкоголем.

61-летний организатор и исполнители (35 и 37 лет) задержаны. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске мужчина на детской площадке помог своему сыну избить другого ребёнка.

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