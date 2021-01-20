Бай-Тайгинский район, Тува, , 08:38 — REGNUM Спасатели и добровольцы в Бай-Тайгинском районе Тувы уже полмесяца ведут борьбу с наледевыми водами, которые грозят подтоплением селу Бай-Тал. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, к настоящему времени частично затоплены приусадебные участки девяти домов.

Для жителей пострадавших домов в сельской школе был развёрнут пункт временного размещения вместимостью 200 человек. В ликвидации угрозы принимает участие более 60 спасателей.

Тем временем глава региона Шолбан Кара-оол раскритиковал неготовность к такой ситуации местных властей. Он назвал ненормальной ситуацию, когда в 40-градусный мороз спасатели вынуждены вести борьбу со стихией.

«Это можно было просчитать еще летом, когда там были наводнения. Ведь все знают, что наши реки из-за зарослей и мусора часто меняют свои русла», — отметил он.

В связи с этим глава поручил подчинённым продумать комплекс профилактических мер, которые позволят исключить возникновение подобных ЧС.

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