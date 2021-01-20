Джакарта, , 08:32 — REGNUM Вулкан Синабунг, расположенный на севере острова Суматра в Индонезии, снова начал извержение 20 января 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

Специалисты зафиксировали извержение вулкана продолжительностью примерно 3 минуты 21 секунда.

Жителей Индонезии призвали не приближаться к вулкану в радиусе трёх км. Граждан также призвали надевать защитные маски при выходе из дома в случае пепельного дождя.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Мерапи в Индонезии продолжает выбрасывать горячие облака.

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