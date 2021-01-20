Новосибирск, , 08:29 — REGNUM В Первомайском сквере Новосибирска неизвестные разрушили снежные фигуры, которые на протяжении четырёх дней вырезали мастера со всей России и Казахстана в рамках XXI Сибирского фестиваля снежной скульптуры. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.

«Ночью неизвестные испортили снежные фигуры в Первомайском сквере. Замечательные работы, над созданием которых несколько дней трудились команды художников и скульпторов, взрослые и дети из разных сибирских городов. Большинство не подлежали восстановлению, их пришлось убрать, — написал градоначальник на своей странице в социальной сети Facebook. — Безобразный поступок вандалов вызывает возмущение».

Локоть уточнил, что администрация Центрального округа уже обратилась в полицию.

Напомним, что XXI Сибирский фестиваль снежной скульптуры проходил в Первомайском сквере Новосибирска с 4 по 8 января 2021 года.