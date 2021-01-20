Уфа, , 08:31 — REGNUM Водитель колесного трактора погиб в ДТП во время уборки снега в Башкирии. Об этом 20 января сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

Сообщается, что дорожная авария произошла ночью 19 января в Уфимском районе. 50-летний мужчина на тракторе МТЗ расчищал снег на 24 км автодороги Уфа — Оренбург. В какой-то момент произошло столкновение с грузовиком КрАЗ, за рулем которого находился 39-летний житель Уфы.

Отмечается, что 50-летний тракторист получил не совместимые с жизнью травмы. По предварительной информации, трактор ехал задним ходом. В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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