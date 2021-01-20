Кызыл, , 08:22 — REGNUM В Туве зарегистрировано восемь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего с 1 января 2021 года в республике жертвами COVID-19 стали 13 человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

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«Из последних 8 случаев смерти отмечено 3 женщины и 5 мужчин в возрасте 51, 59, 63, 72, 77, 80, 82, 84 лет», — добавили в Минздраве.

Как отмечается, все скончавшиеся страдали хроническими заболеваниями, в том числе 6 человек сердечно-сосудистыми, заболеваниями мочевыводящей системы. У двоих был сахарный диабет.

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