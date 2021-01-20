Джакарта, , 08:21 — REGNUM Вулкан Мерапи в Индонезии продолжает выбрасывать горячие облака, сообщает CNN Indonesia.

«20 января 2021 года в 00:59, 05:12 и 05:35 по местному времени вулкан Мерапи выпустил три горячих облака», — заявили в центре исследований и развития технологий в области геологических катастроф Индонезии.

Специалисты также наблюдали за выбросом раскаленной лавы вулкана с 00:00 до 06:00 по местному времени.

Местных жителей призвали не приближаться к вулкану, а туристов отказаться от восхождений на вулкан Мерапи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вулкан Мерапи, расположенный на острове Ява в Индонезии, выпустил горячее облако на высоту 500 метров.

Читайте ранее в этом сюжете: Вулкан Мерапи в Индонезии выбросил горячее облако на высоту 500 метров

Читайте развитие сюжета: В Индонезии активизировался вулкан Синабунг