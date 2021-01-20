, 08:18 — REGNUM В Кяхтинском районе Бурятии следователи проверяют обстоятельства смерти двух местных жителей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, тела 58-летнего мужчины и 62-летней женщины были найдены в квартире с печным отоплением.

По данным судмедэкспертизы, смерть людей наступила в результате переохлаждения организма. В управлении добавили, что пожилые люди, по предварительным данным, злоупотребляли спиртным и находились в запое практически весь последний месяц. В квартире нашли множество пустых склянок из-под спиртосодержащего антисептика.

«Печь оказалась давно не топленной, встроенный в нее котел замерз, и трубы системы отопления во многих местах лопнули. Не исключено, что в один из дней после употребления спиртного мужчина и женщина не затопили печь и уснули. В результате снижения в квартире температуры первой скончалась женщина», — отметили в СК.

Найдя тело женщины, её сожитель накрыл её покрывалом и пошёл дальше спать. 15 января их тела нашёл участковый в ходе поквартирного обхода.