Кемерово, , 08:05 — REGNUM С начала января в кемеровской области произошло 34 пожара на автотранспорте. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ.

Основная причина возгораний — неисправность электрооборудования транспортного средства и неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства, уточнили в ведомстве.

«Пик автомобильных пожаров приходится на осенне-зимний период, когда автолюбители всеми возможными способами пытаются отогреть и завести свои авто, не соблюдая при этом требования пожарной безопасности, — отметили в МЧС РФ. — Зачастую устанавливая системы автозапуска и котлы обогрева самостоятельно, отогревая двигатель паяльной лампой, граждане не задумываются о последствиях своих действий».