Асиновский район, Томская область, , 07:58 — REGNUM В городе Асино, расположенном в 93 километрах к северо-востоку от Томска, произошёл пожар в исправительной колонии строгого режима №2 (ИК-2). Об этом 20 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 07:56 по местному времени. Прибывшие в ИК-2 пожарные расчёты обнаружили, что загорелось строение, примыкающее к двухэтажному зданию, где расположен швейный цех исправительного учреждения. В пристройке хранится готовая продукция.

В 09:51 пожар был локализован на площади 102 кв. метра.

Пострадавших в результате произошедшего нет. В тушении огня задействовали 17 сотрудников МЧС и пять единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области 19 января произошел крупный пожар по ул. Куликовская.

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