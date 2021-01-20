Соль-Илецк, Оренбургская область, , 07:42 — REGNUM В Соль-Илецком городском округе Оренбургской области 19 января произошел крупный пожар по ул. Куликовская, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Огонь уничтожил дом и два легковых автомобиля на общей площади 78 квадратных метров. Травмированных и погибших нет. На ликвидацию пожара ушло почти полтора часа. В тушении задействовали 12 пожарных и пять спецмашин.

Предварительной причиной пожара называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 января в Орске в результате пожара уничтожено 510 квадратных метров многоквартирного дома, а 12 января сгорел дом в Кваркено, где проживала многодетная семья.

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