Киселёвск, Кемеровская область, , 07:37 — REGNUM В Кемеровской области начата доследственная проверка по факту смерти 35-летнего электрослесаря одного из предприятий Киселёвска. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Уточняется, что рабочий погиб накануне, 19 января, во время демонтажа линии электропередач на технологической дороге угольного предприятия.

«Когда краном перемещалось бетонное основание со столбом, его стропы оборвались, при падении конструкция задела электрослесаря. Очевидцы вызвали скорую помощь, прибывшие медицинские работники констатировали смерть мужчины, вызвали сотрудников правоохранительных органов», — рассказали в СКР.

Следователям предстоит установить, соблюдались ли необходимые меры предосторожности во время работ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.