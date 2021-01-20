Тернейский район, Приморский край, 20 января 2021, 07:36 — REGNUM В Тернейском районе Приморья госинспекторы министерства лесного хозяйства региона 19 января выявили место незаконной рубки дуба — на месте обнаружена лесозаготовительная техника и уже заготовленная древесина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
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По предварительным данным «чёрные лесорубы» незаконно нарубили 78 кубов древесины, размер причинённого ущерба — 5,3 млн рублей.
«Сообщение о преступлении направлено в полицию, госинспекторы уточняют объём срубленной древесины и, соответственно, понесенного ущерба», — добавили в минлесхозе.
На обнаруженной деляне находилась спрятанные три единицы лесозаготовительной техники, две бензопилы, складированная незаконно заготовленная древесина. Техника и древесина подлежат изъятию.
Виновным лицам грозит крупный штраф и лишение свободы сроком до семи лет.
Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет выявил факт незаконной вырубки большого объёма лесных насаждений в Тоншаевском районе Нижегородской области. Ущерб от противоправных действий «черных лесорубов» превысил 12 млн рублей.