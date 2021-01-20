Чита, , 07:22 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 20 января 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 32 080 человек, причём 221 из них обнаружили за последние сутки. Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у четверых человек.

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Общее число жертв нового вируса составляет уже 603. Из общего количества пациентов моногоспиталей 87 (-4 за последние сутки) находятся в тяжелом состоянии, 43 (-1 за последние сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Вместе с тем 29 543 пациентов (+245 за последние сутки) вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения.

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