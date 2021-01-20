Иркутск, , 07:11 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1558 человек, причём 19 из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 20 января, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 46 043 человек (+263 за последние сутки). Госпитализированы 2510 пациентов (-77 за последние сутки). Выздоровели 40 459 пациентов (+317 за последние сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё 198 жителей Приангарья с коронавирусом скончались не от COVID-19.

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