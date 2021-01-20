Новосибирск, , 07:10 — REGNUM После смертельного пожара в гаражном комплексе Новосибирска начата доследственная проверка. Она проводится «на предмет наличия в действиях (бездействии) контролирующих органов признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), своевременно не выявивших и допустивших нарушения». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Напомним, что накануне, 19 января, в результате пожара в гаражном комплексе Новосибирска погибли четыре человека. Было возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в настоящее время задержан владелец помещения, где произошёл пожар. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании ему меры пресечения.

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