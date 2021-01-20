Барнаул, , 06:59 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 20 января, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1797 человек, причём 11 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (10 354 человек, +28 за последние сутки) и ОРВИ (19 379 человек, +155 за последние сутки).

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 36 929 человек (+193 за последние сутки). Тяжелобольных насчитывается 387 (+5 вторые сутки подряд), к аппаратам ИВЛ подключены 113 пациентов (+3 за последние сутки). Растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 1462 (+19 за последние сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победил 32 971 человек (+82 за последние сутки).

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