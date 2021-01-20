Новосибирск, , 06:58 — REGNUM В Новосибирске задержан владелец помещения, где во время пожара погибли четыре человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

39-летний мужчина задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».

«По версии следствия, подозреваемый в период с октября 2020 года предоставлял нежилое помещение — надстройку над одним из боксов в гаражном кооперативе «Этра», расположенного на улице Почтовый лог 1 в Дзержинском районе Новосибирска, за определённую плату для проживания различным лицам. При этом предоставляемое помещение не соответствовало требованиям пожарной безопасности», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в отношении задержанного.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске в результате пожара в гаражном комплексе погибли четыре человека. Их личности устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.

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