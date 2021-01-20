Москва, , 06:55 — REGNUM Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло на шестом километре внутренней стороны МКАД, 20 января сообщает пресс-служба департамента транспорта российской столицы

Автомобили столкнулись перед съездом с улицы Николая Старостина. Из-за ДТП затруднено движение на участке МКАД в 2,5 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января при столкновении микроавтобуса и грузового автомобиля на 72-м км Горьковского шоссе в Подмосковье погибли три человека и еще пять пострадали.

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