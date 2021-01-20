Токио, , 06:31 — REGNUM Аварийная посадка в Токио была совершена экипажем самолета японской авиакомпании Japan Airlines из-за трещины в стекле в кабине пилотов, 20 января передает телеканал Asahi.

Воздушное судно вылетело в северную префектуру Аомори, но после обнаружения угрозы вернулось в аэропорт вылета. В самолете находились 55 человек. Пострадавших в ходе инцидента нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января в аэропорту в городе Катовиц в Польше аварийно приземлился пассажирский самолет Saab 340 из-за декомпрессии в кабине. На борту судна летело 12 человек. Никто из них не пострадал.

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