Владивосток, , 06:15 — REGNUM Во Владивостоке суд вынес приговор жителю Алтайского края, который пытался переправить струю кабарги за границу стоимостью более 3,9 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

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В ходе следствия и в суде установлено, что 56-летний житель Барнаула в декабре 2019 года во Владивостоке передал знакомому матросу транспортного рефрижератора, 98 мускусных желез самцов кабарги для незаконного перемещения через таможенную границу.

Подсудимый знал, что данные дериваты подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, не имел ни разрешения на вывоз, ни документов, подтверждающих легальность приобретения кабарожьей струи, но рассчитывал выгодно продать их за границей.

«В ходе обследования помещений судна сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни матрос добровольно отказался от совершения преступления, сообщив об имеющемся у него товаре», — пояснили следователи.

Суд приговорил неудавшегося контрабандиста к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Красноярского края организовал контрабандный канал поставки драгоценных металлов из посёлка Северо-Енисейский в город Красноярск.