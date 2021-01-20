Магадан, Магаданская область, , 02:56 — REGNUM В Магадане с 16 января спасатели ищут рыбака, который уехал на Toyota Land Cruiser на рыбалку в бухту Гертнера Охотского моря в район островов «Три брата» и до сих пор не вернулся, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Поиски в течение нескольких дней результатов не дали, мужчина на связь не выходил. Вокруг островов спасатели обнаружили открытую воду и переломанный лёд. Ни автомобиля, ни самого рыбака спасатели не нашли.

Поиски ведутся с помощью снегоходов, судна на воздушной подушке «Хивус-10», для осмотра местности с воздуха были задействованы беспилотные летательные аппараты.

«Ледовая обстановка в бухте Гертнера не отвечает требованиям безопасности, на льду имеются живые трещины, поэтому выезд на лёд на автотранспорте не безопасен», — пояснили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Карелия спустя почти три недели поисков обнаружено водолазами на дне реки тело пропавшего 28 декабря шестилетнего Филиппа Мельника.