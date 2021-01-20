Триполи, , 02:18 — REGNUM Мощный взрыв прогремел в здании военно-морского училища в городе Джанзур на северо-западе Ливии, 20 января передает телеканал Al Arabiya.

Объект расположен недалеко от столицы республики города Триполи. По сведениям журналистов, в результате случившегося есть погибшие. Учреждение находится в ведении Правительства национального согласия (ПНС).

Как сообщало ИА REGNUM, в результате серии взрывов, совершенных 10 июня 2020 года в различных районах Триполи, погибли семь человек и еще 10 получили ранения.

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