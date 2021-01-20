Москва, , 09:04 — REGNUM Смерть бывшего ведущего программы «Время» Игоря Выхухолева, которого не стало на 66-м году жизни, вызвала шквал комментариев в интернете. Граждане выразили своё отношение 19 января в социальной сети Facebook.

«Знал лично, дружил с детства с моим старшим братом. Скромнейший и образованнейший человек! Царствие ему небесное!», — поделился Владимир Щ.

Многие пользователи выразили свои слова соболезнования родственникам умершего телеведущего. Люди отметили, что запомнили Выхухолева, как интеллигентного и достойного своей профессии человека.

«Очень жаль. Профессиональный, интеллигентный, достойный. Светлая ему память», — пишет Ирина Б.

Ряд комментаторов отметил, что Выхухолев занимался крайне тяжёлой работой. По видению людей, журналистика требует много сил, времени и здоровья.

«Журналистика очень тяжёлая работа. Напряжённая, ответственная. С утра до ночи. И ночью тоже. Очень жаль. Ушел хороший человек», — считает Елена Г.

Нашлись и те, кто отметил, что за последнее время стали чаще появляться новости о кончине известных людей.

«Ну что же это такое? Каждый день сообщают о смерти», — написала Елена С.

Напомним, 19 января скончался телеведущий Игорь Выхухолев, ему было 66 лет.