Симферополь, , 22:54 — REGNUM Водопад Учан-Су, считающийся самым высоким в Крыму, замерз и обледенел, сообщает 19 января Telegram-канал «Крым 24».

Водопад Учан-Су покрылся слоем льда под воздействием вошедшего на полуостров массива арктического холодного воздуха. Синоптики считают, что уже через несколько дней наступит потепление, и водопад может оттаять.

Напомним, водопад Учан-Су («летящая вода») находится в шести км к западу от города Ялта. Высота водопада составляет 98,5 метров.

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