Варшава, , 19:27 — REGNUM В Щецине, что на западе Польши, произошла погоня на автомобилях со стрельбой. Сотрудники полиции пытались остановить автомобиль и задержать его водителя, который проигнорировал сигнал дорожно-патрульной службы о необходимости остановки для проверки документов. Об этом сообщает Onet.pl.

По данным полиции, на улице Святовида в Щецине дорожно-патрульная служба пыталась остановить машину для придорожного досмотра. Однако водитель никак не отреагировал на световые и звуковые сигналы. Он начал быстро уезжать с места события, «угрожая жизни других участников дорожного движения».

«В какой-то момент он пытался протаранить полицейскую блокаду, установленную на дороге. Тогда один из полицейских применил служебное оружие и произвел выстрел», — рассказал Павел Панков, пресс-секретарь городского управления полиции в Щецине.

После того, как полицейский произвел выстрел, водитель внезапно начал движение задним ходом и упал в канаву. Побежавшие к автомобилю полицейские обнаружили у водителя огнестрельное ранение в грудь.

Мужчина жив. Доставлен в больницу. Обстоятельства, вынудившее его убегать от полицейских, выясняются.