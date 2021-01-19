Мурманск, , 19:06 — REGNUM В администрации Мурманска проходят обыски — сотрудники ОБЭП изымают документы городского комитета по образованию.

Здание администрации. Мурманск FingerWiki

Как сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах, причиной оперативно-следственных мероприятий стали данные о нецелевом расходовании почти 70 миллионов рублей, выделенных на организацию питания школьников.

Напомним, с 1 сентября 2020 года в 155 школах Мурманской области ученики 1−4-х классов начали получать горячее питание. На эти цели в 2021 году региональные власти выделили 129 млн рублей.